Волкер: встреча с Сурковым в Дубае была конструктивной

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер указывает на конструктивный характер последней встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.



В интервью изданию "Европейская правда" он отметил, что на сегодняшний день нет согласия относительно мандата и задач возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе, также нет ясности в вопросе численности миссии.



"Я спрашивал Пентагон о возможном размере миссии, и их ответ был приблизительно такой: "Возможна миссия от такого до такого количества, в зависимости от того, как вы будете выполнять такое и такое задание"… Тридцать тысяч - это в тех рамках, которые мне предоставил Пентагон. Возможно, это многовато, но возможно – это именно то количество, которое требуется. Это будет зависеть от охваченной миссией территории и задач перед ней, которые сейчас еще не определены", - сказал представитель Госдепа.



К.Волкер подчеркнул, что главным сейчас является достижение договоренности с Россией.



"У нас была довольно конструктивная встреча с Сурковым в Дубае в январе. На предыдущей встрече в ноябре все было иначе - тогда Россия настаивала на некой "охранной миссии" (на линии соприкосновения), которая лишь усугубила бы разделение Украины. Этот вариант был в принципе неприемлем. Зато в Дубае мы сдвинулись с этой точки. Теперь я жду их встречные предложения", - подчеркнул он.

