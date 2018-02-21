Кабмин повысил пенсии военным

В среду, 21 февраля Правительство одобрило решение о повышении пенсий военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн. Решение представил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, сообщает Укринформ. Отмечается, что принятое решение не требует изменений действующего законодательства, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.



"Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это чрезвычайно важный закон, который устанавливает справедливость относительно военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии относительно проекта закона продолжаются. И они могут длиться месяц и два. Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих - в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня", - сказал Гройсман.



Глава правительства сообщил, что решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минфина.



"Решение принято, и процесс начнется. А между тем я призываю все стороны работать над тем, чтобы разработать новый закон, который восстановит социальную справедливость относительно военнослужащих", - добавил премьер-министр.

