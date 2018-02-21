Главой КС избран экс-судья ЕСПЧ от Украины Станислав Шевчук

Председателем Конституционного суда Украины в среду избран Станислав Шевчук.



Соответствующее решение было принято на специальном пленарном заседании КС, сообщает пресс-служба суда.



С.Шевчук, 1969 г.р. - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. В 2009-2012 - судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины.



В марте 2014 года назначен Верховной Радой судьей КС.



Входит в состав научно-консультативных советов при Верховном суде Украины и Высшем административном суде Украины, член научно-методического совета Национальной школы судей Украины.



Автор более 120 научных публикаций по вопросам теории государства и права, конституционного права, прав человека.



Согласно электронной декларации за 2016 год, у С.Шевчука в совместной собственности с супругой находится квартира в Киеве площадью почти 71 кв.м. Он также арендует жилой дом площадью 557 кв.м. в Киеве у комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.



В собственности супруги судьи находится земельный участок и жилой дом площадью 130 кв.м в Ивано-Франковской области.



В совместной собственности С.Шевчука и его супруги есть автомобиль Toyota Corolla 2013 года выпуска.



Согласно декларации, в 2016 году судья получил почти 393,5 тыс. грн заработной платы в Конституционном суде и в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", более 127 тыс. грн – от ОБСЕ за преподавательскую деятельность, а также получил почти 37 тыс. грн ежемесячных пожизненных выплат за звание члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины. Его супруга заработала почти 678 тыс. грн.



В декларации С.Шевчука указан родной брат судьи Рулав (в прошлом – Денис) Одд, в собственности которого находятся 2 земельных участка и жилой дом площадью почти 600 кв.м в Харьковской области. Кроме того, брат владеет 70% капитала ООО "Украинская морская транспортная компания".



Брат судьи в 2016 году получил 1,45 млн грн гонораров и прочих выплат от International Oil and Gas Company LLC с местонахождением в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).



Вместе с тем в декларации С.Шевчука указаны денежные активы только его супруги – 390 тыс. грн в банке и 250 тыс. грн наличными.



Почти 1,26 млн грн семья потратила на аренду жилого дома в 2016 году.



Кроме того, в 2017 и 2018 годах С.Шевчук подавал сообщения о существенных изменениях в имущественном положении – информацию о заработной плате в КС и доходе от преподавательской деятельности (как известно, декларации за 2017 год чиновники должны подать до конца марта).



Как сообщалось, 18 мая 2017 года Конституционный суд не смог избрать свое руководство. В КС пояснили, что в соответствии со ст.20 закона о КС и §1 Регламента КС председателем суда считается избранный кандидат, за которого проголосовало больше половины конституционного состава судей КС. В случае если предложено не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, или же председатель КС не был избран при повторном голосовании, проводятся новые выборы на должность председателя КС.



Избрание главы КС несколько раз срывалось, в частности, из-за невыдвижения кандидатур.



19 марта 2017 года истек трехлетний срок пребывания на посту председателя КС Юрия Баулина. С тех пор должность председателя суда была вакантна.

