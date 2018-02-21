Киевлянки стали меньше рожать и чаще разводиться

Жители столицы стали реже жениться, а статистика разводов увеличилась в разы. Об этом сообщают "Вести".



В РАГСах утверждают, что инициаторами разводов чаще всего становятся женщины, в том числе и из-за того, что их мужья не хотят иметь детей.



Из статистики следует, что за последние шесть лет всплеск заключения браков пришелся на первый год после событий на Майдане - в 2015 году. В этом же году отмечается самое низкое количество разводов.



Психолог Ирина Костенко объясняет это тем, что во время социальных потрясений, когда многие люди испытывают психологический подъем, увеличивается и количество браков.



По словам психолога Костенко, количество браков увеличилось, и это однозначно можно связать с событиями на Майдане. "Дух объединения украинцев в такие периоды скачет, как гормональный фон у подростка. В такие моменты проявляется наша идентификация как украинцев, все происходит на большом подъеме. На этом фоне укрепляется и институт брака. Больше всего в этот процесс были вовлечены люди 20-30 лет, и именно в этом возрасте чаще всего вступают в брак", - сообщила психолог.



Спустя время на эти же браки накладывается так называемый кризис супружеской жизни.



"Каждая семья переживает кризисы. Это 1,5 месяца, год, три года. Прошло три года, и вот результат - увеличивается количество разводов. Кроме того, начинают добавляться и другие причины: нестабильность в стране, низкий достаток. Кроме того, кризис становится благоприятной почвой для пьянства и игромании, которые тоже становятся причинами разводов. Стрессам больше подвержены мужчины. Они не могут реализовать себя в реальной жизни, найти работу и уходят в виртуальный мир. Сейчас очень повысился уровень алкоголизма и игромании среди людей до 35 лет, и это тоже становится причиной разводов", - говорит Костенко.



Эти же причины развода отмечает и начальник Деснянского ЗАГСа Карина Минчук. "Официально причины не указывают. Но с работниками ЗАГСов по-человечески откровенничают и рассказывают, что разводятся из-за измен, пьянства, пристрастия к азартным играм и недосмотра за детьми", - говорит Минчук.



В молодых семьях инициаторами разводов чаще становятся женщины. "Первый год совместной жизни считается кризисным, многие его не проходят. Чаще на развод подают жены. Вот сегодня, например, из 10 судебных разводов в семи случаях инициаторы - женщины", - рассказывает Карина Минчук.



А семейный психолог Анна Валенса отмечает, что состоявшейся женщине легче жить одной. "Женщины принимают важные решения быстрее мужчин, они стали экономически независимыми, и потому муж часто становится просто обузой. Это мировая тенденция. Сейчас кризис семьи во всем мире. Люди стремятся к независимости. Главная мировая причина разводов - женская эмансипация", - говорит Валенса.



В то же время психолог Ирина Костенко рассказала о причинах, которые заставляют мужчин подавать на развод. "Женщины с высоким уровнем доходов думают о карьере и отказываются из-за этого от рождения детей, что в итоге становится причиной расторжения браков, инициируемых мужчинами. Ведь таким образом ущемляется их эго", - говорит Костенко.



Нежелание иметь детей, как причину разводов, отметил и начальник главка юстиции в Киеве Станислав Куценко.



Согласно опросам работников отделов РАГСов, среди самых частых причин расторжения браков - нежелание одного из супругов иметь детей, измены и разочарование в партнере.

