Минфин хочет сократить долю госбанков на рынке

Министерство финансов Украины планирует сократить до конца 2022 года долю госбанков в совокупных активах банковской системы с 55% до 24%. Об этом идет речь в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора, представленной Минфином во время заседания Кабинета министров в среду, сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно планам Минфина, сокращение будет достигнуто за счет полного выхода государства к концу указанного периода из капитала Укргазбанка и ПриватБанка, а также привлечения инвесторов в Укрэксимбанк и Ощадбанк, тогда как доля активов финучреждений останется практически неизменной: Ощадбанка снизятся до 16% с 17%, ПриватБанка – до 18% с 20%, Укрэксимбанка - до 7% с 13% и Укргазбанка – останется на уровне 5%.



Стратегия реформирования госбанков также включают улучшение корпоративного управления в банках и создание независимых набсоветов.



"Реформирование корпоративного управления является основным условием реализации стратегии", – подчеркнул Данилюк во время представления стратегии, добавив, что в настоящее время в Ощадбанке и Укрэксимбанке отсутствует действующий набсовет.



Помимо этого, Минфин акцентирует внимание банков на развитии стабильной операционной платформы.



Стратегия также предусматривает сокращение рисков госбанков, связанных с государством. В частности, предполагается сокращение доли облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в портфелях банков и уровня кредитования государственных предприятий.



Отдельным элементом стратегии является урегулирование имеющихся на балансах госбанков проблемных кредитов, и достижение устойчивого уровня рентабельности собственного капитала – более 10-12%.

