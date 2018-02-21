Украина будет покупать оружие у США, лишь часть помощи будет бесплатной – Волкер

Украина сможет покупать у США то вооружение, которого ей не хватает, часть помощи будет бесплатной.



Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Европейской правде".



Он напомнил, что США во времена администрации Обамы оказывали Украине безопасную помощь, но действовало четкое ограничение на летальное вооружение. Администрация Трампа сняла это ограничение, и это расширяет возможности США для политики поддержки Украины.



"Джавелины" будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", - сказал он.



По словам Волкера, не все вооружение будет бесплатным.



"Будет комбинация подходов. Мы сохраняем безопасную помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает" - отметил он.



Волкер настаивает, что задача США состоит не в том, чтобы углубить конфликт предоставлением летального оружия, а в том, чтобы помочь Украине эффективно защищаться.



"Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться", - отметил он.

