Натали Портман раскаялась в поддержке педофила

Актриса Натали Портман сожалеет о том, что в 2009 году подписала письмо с требованием выпустить обвиненного в педофилии режиссера Романа Полански из швейцарской тюрьмы. Ее слова в среду, 21 февраля, передает Mashable.



«Я несу ответственность за то, что не подумала об этом. Кто-то, кого я уважала, передал мне эту петицию и сказал: "Я подписал это. А ты это сделаешь?". И я решила это сделать. Это было ошибкой», — заявила Портман.



Артистка подчеркнула, что тогда еще не совсем понимала всей серьезности проблемы домогательств. «Мы жили в совсем другом мире, и это не может служить извинением. Но ты можешь открыть глаза и полностью поменять свой взгляд на жизнь. В то время мои глаза еще не были открыты», — добавила она.

