Кабмин включил 6 профессий в перечень общегосударственного значения

Кабинет министров Украины включил еще 6 специальностей в перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за счет государственного бюджета, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Я думаю, что работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич в ходе своего выступления.



В частности, перечень дополнен профессиями сварщика, машиниста дорожно-строительных машин, монтажника систем утепления зданий, слесаря механосборочных работ, слесаря-инструментальщика и слесаря-ремонтника.

