Гройсман призвал создать в течение нескольких месяцев Антикоррупционный суд

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает создать в течение нескольких месяцев Антикоррупционный суд. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



По его словам, суд “не нужно создавать под кого-то и тогда все станет на свои места”.



“Я призываю объединить усилия, чтобы за несколько месяцев создать этот суд... Это сложная задача, знаю, но другого варианта нет”, — отметил он.



Напомним, что в парламенте уже находится президентский законопроект об Антикоррупционном суде.



Однако, пока он не включен в повестку дня. Законопроект поддали критике международные партнеры Украины. В свою очередь сторонники законопроекта подчеркивают, что предложения можно внести между первым и вторым чтением.

