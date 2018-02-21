Защита Януковича будет просить о повторном допросе Порошенко

Защита экс-президента Виктора Януковича будет просить о повторном допросе в Оболонском районном суде Киева президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о госизмене их подзащитного.



"Мы будем заявлять повторное ходатайство о повторном вызове и допросе в качестве свидетеля Петра Алексеевича Порошенко", - сказал адвокат В.Януковича Виталий Сердюк журналистам после окончания заседания Оболонского райсуда в среду.



При этом адвокат выразил надежду на то, что у П.Порошенко найдется время "ответить на вопросы как защиты, так и простых людей"



"Зная и понимая, что вопросов будет много, сегодня правовой системой, как я понимаю, не без просьбы президента было сделано все, чтобы максимально сузить допрос и свести его только к пылкой речи, которая не касалась сути дела", - сказал В.Сердюк, давая оценку допросу П.Порошенко, который состоялся в среду.

