Адвокаты Януковича намеренно сорвали допрос Порошенко - прокуратура

Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича сегодня сама намеренно сорвала допрос Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева журналистам заявил прокурор Максим Крым, передает корреспондент УНН.



“Защита, фактически опасаясь проводить этот допрос, сделала все возможное, чтобы этот допрос не состоялся... Защитой были поставлены вопросы, не относящиеся сути дела. Фактически это происходило с одной целью — манипулирование, чтобы данный допрос был снят”, — сказал М.Крым.



Он отметил, что “никоим образом сторона обвинения не состоит в сговоре ни с судом, ни с кем в Администрации Президента. Никакие вопросы ни с кем не согласовывались”.

