Украина в 2017г закупила ядерное топливо на $533 млн

Украина в 2017 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $533 млн 422,3 тыс. По данным Государственной службы статистики (Госстат), за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $368 млн 964,1 тыс., шведского производства – на $164 млн 458,2 тыс. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2017 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 69,17%, у Westinghouse (Швеция) – 30,83%.



Как сообщалось, Украина в 2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс. (из РФ – на $386,782 млн, из Швеции – на $162 млн 27,6 тыс.), в 2015 году – на $643 млн 570,1 тыс. (РФ – на $610 млн 882,6 тыс., Швеция – на $32 млн 687,5 тыс.), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеция – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеция – на $44,979 млн).



Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).



"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

