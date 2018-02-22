Гибсон снимает для USA Network детективный сериал

Дважды оскароносный Мэл Гибсон в компании обладателя "Оскара" сценариста Роберта Тауна и еще одного оскароносца, продюсера Майка Медавого, приступил к работе над "Танцующим медведем" - телевизионной адаптацией детективного романа Джеймса Крамли - по заказу USA Network.



Как отмечает Deadline, официальных сообщений о запуске проекта пока не было, хотя известно, что Гибсон работает над съемками пилотного эпизода. Действие сериала о детективе Мило Драговиче разворачивается в 1970-х годах в Монтане. Зрителям обещают изобилие криминальных заговоров, шантажа, гризли, оружия и наркотиков.



По данным издания, Таун, получивший "Оскар" за сценарий "Китайского квартала", изначально собирался сделать из "Танцующего медведя" полнометражный фильм, однако после того, как в USA Network пообещали профинансировать проект, написал сценарий пилотного эпизода сериала.



Гибсон, очевидно, взялся за сериал в ожидании запуска в производство продолжения своего фильма "Страсти Христовы". Его предыдущий режиссерский опыт, военная драма "По соображениям совести", был отмечен шестью номинациями на "Оскар" и двумя статуэтками - за лучшую режиссуру и лучшую картину. Свой предыдущий "Оскар" он получил за "Храброе сердце" в 1996 году.



Джеймс Крамли не входит в число наиболее известных американских писателей, однако его произведения оказали огромное влияние на жанр триллера-детектива. "Танцующий медведь" - второй роман из его серии "Пестрая лента".





