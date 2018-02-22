Электростимуляция способна повысить либидо у женщин

Специалисты из Мичиганского университета полагают: электрическая стимуляция голеностопного сустава усиливает половое влечение у представительниц прекрасного пола существеннее, чем прелюдия. Дело в том, что стимуляция обеспечивает приток крови к гениталиям, сообщает The Daily Mail.



По словам специалистов, стимуляция способна повысить либидо меньше чем за 30 минут. Если проводить ее в течение трех месяцев, кровоснабжение и иннервация влагалища могут наладиться. Это изменит жизнь женщин с расстройством сексуального возбуждения. В настоящее время ученые планируют исследование с участием 30 представительниц прекрасного пола.



Для стимуляции в голеностопный сустав нужно вставить тонкую иглу, испускающую электрический ток. Он проходит по большеберцовому нерву и достигает нижней части позвоночника. Ученые полагают: вследствие этого кровоснабжение половых органов должно улучшиться.

