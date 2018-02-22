Более 40% украинцев поддерживают вступление в НАТО - соцопрос

Если бы в ближайшее время состоялся всеукраинский референдум по внешнеполитическому курсу страны, более 40% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, а каждый второй – за вступление в Европейский Союз, отмечают социологи.



Согласно обнародованным в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг результатам проведенного Социологической группой "Рейтинг" исследования "Настроения и ожидания украинцев: региональные особенности февраль 2018. 30000 респондентов", если бы проходил референдум о вступлении Украины в НАТО, "за" проголосовали бы 43% украинцев, "против" - 34%, а каждый десятый заявил, что не участвовал бы в голосовании.



Больше всего сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс в Ивано-Франковской (87%), Львовской (73%) и Тернопольской (71%) областях. Самый низки уровень поддержки в Донецкой (56% "против"), Одесской (59% "против") и Харьковской (60% "против") областях.



Вместе с тем, за вступление Украины в ЕС на референдуме проголосовали 52% респондентов, против – 27%, еще 11% не определились с ответом, а 9% не голосовали бы.



В региональном разрезе мнение украинцев о вступлении в ЕС аналогично их отношению ко вступлению в НАТО. Так больше всего сторонников идеи вступления в Евросоюз в Ивано-Франковской (89% - "за"), Львовской (82%) и Тернопольской (77%) областях. Наибольшее количество противников такой идеи в Одесской (50% - "против"), Харьковской (49%) и Донецкой (48%) областях.



Социологический опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1,2 тыс. в каждой области) в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 0,6%.

