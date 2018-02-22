Меркель призвала ЕС быть готовым к политическим и экономическим вызовам

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг в Бундестаге, заявила, что Евросоюз должен быть готов к растущему политическому и экономическому давлению.



"Я убеждена, что, в первую очередь, мир не ждет нас - ни нас как Германию, ни нас как Европу, во-вторых, более чем когда-либо нам нужны ответы Европы на давление и на масштабные вопросы нашего времени", - заявила канцлер



Она добавила, что эта тема должна стать "лейтмотивом" саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе.

