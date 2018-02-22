В Раде 1 марта ждут с отчетом Гонтареву
Верховная Рада Украины 1 марта может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на брифинге в четверг, 22 февраля.
"Предполагается отчет (главы НБУ). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначение (нового главы НБУ", - уточнил он.
По словам Парубия, этот вопрос предварительно планируется на четверг, 1 марта, пленарной недели".
Источник: Корреспондент
12:32