В Раде 1 марта ждут с отчетом Гонтареву

Верховная Рада Украины 1 марта может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на брифинге в четверг, 22 февраля.



"Предполагается отчет (главы НБУ). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначение (нового главы НБУ", - уточнил он.



По словам Парубия, этот вопрос предварительно планируется на четверг, 1 марта, пленарной недели".

