Армия США запросила $188 млн на противодействие дронам противника

Сухопутные войска США запросили в проекте бюджета Пентагона на 2019 финансовый год (начинается 1 октября) $188,3 млн на противодействие возросшей угрозе беспилотных летательных аппаратов, особенно в Сирии и Ираке. Об этом сообщила в среду газета Defense News со ссылкой на документы оборонного ведомства.



Этот запрос, по данным издания, предлагается обеспечить путем выделения $69 млн из базового бюджета Пентагона и $119,3 млн - из средств, предоставляемых на проведение военных операций США за рубежом. Всего же на реализацию указанной стратегии, пишет газета, Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка, запланировало на предстоящие пять лет $332,2 млн.



"Такие группы, как "Исламское государство" (запрещена в России), не только располагают флотом коммерчески доступных дронов, которые они используют для сбора разведданных, но и смогли модифицировать эти дроны для сбрасывания бомб, превратив их таким образом в миниатюрные военно-воздушные силы, - пишет газета. - Эта проблема стала настолько актуальной, что командование [американскими силами] в регионе определило меры противодействия дронам в качестве главного приоритета обеспечения безопасности сил".



Эти усилия, отмечает Defense News, включают в себя поиск, разработку, испытание и интеграцию технологий, пригодных для повышения общей эффективности противодействия дронам, особенно небольшим, масса которых не превышает 20 кг.

