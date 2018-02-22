В АРМА Антона Янчука процветает коррупция и конфликты интересов, - СМИ

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА) назревает масштабный конфликт интересов на фоне вопиющих нарушений на тендерах. Об этом пишут «Вести» в расследовании «500 тысяч бутылок водки и 2 млрд. Тайная жизнь чиновников АРМА».

Сегодня глава АРМА Антон Янчук отчитается о работе своего ведомства, которое он возглавил в конце 2016 года. Самым масштабным проектом Янчука была спецоперация ведомства по выдворению журналистов «Вестей» из их офиса в БЦ «Гулливер» и прямое препятствование журналистской деятельности.

Напомним, 8 февраля силовики (сотрудники Нацполиции и Военной прокуратуры) вместе с АРМА и его подрядчиком, компанией «Бизнес-центр «Навигатор», завели в офис редакции неизвестных, которые до сих пор удерживают помещение. Они не пускают журналистов на рабочие места, крушат технику и мебель, а при попытке журналистов попасть в редакцию на этаже забрызгивают их веществом, похожим на газ. На днях охрана БЦ «Гулливер» задержала мужчин, которые пытались пронести оружие, а другие были задержаны при попытке вынести из офиса «Вестей» фотоаппараты, батарейки и даже кремы для рук. Официально АРМА уверяет, что таким образом передало управителю активы — помещение, где находится редакция «Вестей».

Журналисты провели расследование по деятельности АРМА и выяснили ряд вопиющих фактов нарушения законодательства Украины на фоне осуществления коррупционной деятельности. Так, председатель тендерного комитета и одновременно начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин является братом-близнецом представителя компании «Бизнес-центр "Навигатор"», которая в одиночку участвует и побеждает в тендерах ведомства.

АРМА, возглавляемое Янчуком, финансируется из госбюджета. Как пишут «Вести», траты у агентства довольно любопытны. Например, согласно открытой базе тендеров ProZorro, АРМА провело 121 тендер. Оно уже обжилось имуществом на миллионы гривен (9 млн). Например, у частного предпринимателя Сергея Ващилко куплено семь кофеварок по 12 тыс. грн каждая (хотя средняя цена — пару тысяч гривен), один нож для резки бумаги обошелся им в 6,7 тыс. грн, хотя средняя рыночная цена — порядка 300 грн.

Факты нарушений законодательства со стороны ведомтсва Янчука уже направлены в НАБУ и международным организациям, которые курируют деятельность АРМА в Украине. Ранее Коллектив Медиа Холдинг Вести Украина написал официальное обращение к украинским властям и дипломатическим представительствам европейских государств и США в Украине. В своем обращении к президенту Украины Петру Порошенко журналисты потребовали отставки Антона Янчука.