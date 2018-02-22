Бакулин перестал выходить на связь – Парубий

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Евгений Бакулин не выходит на связь. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, пишет Интерфакс-Украина.



"Насколько мне известно, сейчас он не входит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него (Бакулина – ред.) есть пять дней (для пояснений – ред.). Если он это право не использует, регламентный комитет рассмотрит представление", - сказал Парубий журналистам в четверг.



Он напомнил, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.

