Российскую власть в ООН назвали "режимом"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поставила в один ряд нынешнюю российскую васть с режимами в Северной Корее и Сирии.



"Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот", – заявила постпред.



По ее словам, Северная Корея продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия – на востоке Украины.



В своем выступлении она также отметила, что некоторые страны "часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение".



В свою очередь постпред России в ООН Василий Небензя попросил Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти "режимом".



"Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", – сказал Небензя.

