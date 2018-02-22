В составе миротворческой миссии на Донбассе не должно быть представителей ОДКБ - Парубий

Если в составе миротворческой миссии на Донбассе не будет "голубых касок" НАТО, то там не должно быть представителей Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"Известно, что Россия ставит вопрос о том, что среди миротворцев не могут быть члены стран НАТО, я считаю, что если среди миротворцев не будет представителей стран-членов НАТО, то там не может быть представителей членов ОДКБ, поскольку в этой структуре фактическое лидерство занимает Россия, которая может сыграть деструктивную роль", - сказал А.Парубий журналистам в четверг в Киеве.



Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как является членом ОДКБ. "Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Е.Зеркаль в эфире "5 канала" 19 февраля.

