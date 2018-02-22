В Москве задержали Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его задержали в Москве правоохранители. "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - написал Навальный в Twitter в четверг, 22 февраля.



Позже оппозиционер сообщил, что его привезли в ОВД Якиманка. "Говорят, что через 10 минут отпустят и даже отвезут на работу", - написал Навальный.



Спустя несколько минут он добавил новый твит, в котором сообщил, что его действительно отпустили.



"Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали", - отметил политик.



Также сегодня полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали главу штаба оппозиционера Леонида Волкова. Он направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.

