Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко объявил о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».



«Закон, который 20 февраля был подписан президентом [Петром Порошенко], систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции. АТО будет завершена, мы перейдем к операции Объединенных сил», — сообщил он.



Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб. «Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Муженко.



По его словам, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны. «Они требуют определенной процедуры согласования. После этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», — заключил начальник украинского Генштаба.

