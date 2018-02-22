В Киеве переименовали парк Дружбы народов в "Муромец"

22 февраля на сессии Киеврады депутаты переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец".



Об этом сообщила пресс-служба Киеврады.



Отмечается, что цель принятия решения - "сохранения рекреационной функции и уникальной среды, развитие части территории острова Муромец".



Напомним, парк Дружбы Народов создали в 1972 году в урочище Черторой, которое ранее называли Вигуровщиной - тут был пляж и пристань речного трамвая. Чуть позже к парку добавили территорию острова Муромец и общая площадь зоны отдыха приблизилась к 800 гектарам.

