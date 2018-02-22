«Интер» передал национальной детской больнице оборудование, которое поможет спасти жизнь большему количеству детей

Телеканал «Интер» передал Национальной детской больнице «О ХМАТДЕТ » оборудование, которое поможет спасти жизнь большему количеству детей. В отделение реанимации Центра токсикологии «ОХМАТДЕТ а », куда доставляют детей со всей Украины с почечной недостаточностью и острыми отравлениями продуктами, химикатами, был передан современный аппарат интенсивной вентиляции легких VELA. Теперь отделение реанимации может проводить искусственную вентиляцию легких одновременно шести детям. Средства на приобретение аппарата телеканал «Интер» собирал в ходе благотворительного онлайн-аукциона на сайте deti.inter.ua .

От аппарата зависит выживаемость детей

За прошлый год через отделение реанимации прошло более 900 детей, рассказал заведующий отделением реанимации Александр Урин. Хуже всего, что никто не знает, сколько детей поступит в реанимацию завтра. Врачи констатируют: к сожалению, аппараты искусственной вентиляции легких не простаивают: если ребенок не может дышать, все усилия врачей по спасению его жизни – напрасны. Иногда приходится «одалживать» оборудование в других отделениях реанимации.

«Выживаемость пациентов реанимации напрямую зависит от качества и наличия аппаратов интенсивной вентиляции легких. Такое оборудование позволяет оказывать качественную помощь на достаточно высоком уровне. Это – то оборудование, которое нужно здесь и сейчас. Оно всегда должно быть исправно. Более того, нам нужно иметь всегда под рукой хотя бы один свободный аппарат на случай, если какой-то из действующих сломается. Пока мы только приближаемся к этому. Благодаря телеканалу «Интер», а главное – людям со всей Украины, теперь у нас шесть аппаратов на восемь койко-мест», – сказал Александр Урин.

Жительница села пожертвовала все, что могла – 6 гривен

«Аукциону четыре года, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Сначала это был специальный марафон – акция ко Дню святого Николая, и тогда мы не думали, что это перерастет в ежегодный проект, который просто не будет прекращаться. Именно поддержка людей, наших зрителей, дала нам понять, что это – тот проект, который сегодня нужен. Взрослые нормальные люди чаще хотят отдавать, чем получать, хотят помогать тем, кто слабее, кто в чем-то нуждается. Особенно – детям».

Анна Безлюдная рассказала, что недавно на телеканал пришло письмо, в конверте было шесть гривен. «Женщина из села в Днепропетровской области посмотрела сюжет на «Интере» об аукционе и была настолько тронута, что пошла на почту, положила деньги в конверт, написала «Я помогаю тем, чем могу» и отправила. Что ценнее? Когда богатый человек перечисляет десять тысяч гривен или 6 гривен, которые перечислила эта женщина? Ценно, что эти люди откликнулись. Вначале – сотни, потом – тысячи, теперь уже – десятки тысяч людей. А мы даем им возможность найти друг друга и вместе с нами сделать доброе дело. Равнодушие – это худшее, что может быть. Наш зритель не равнодушен, слава Богу», – рассказала Анна Безлюдная.

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