Создатель Angry Birds пошел ко дну

Производитель мобильных игр Angry Birds, финская компания Rovio Entertainment Oyj разочаровала инвесторов и пережила крупнейшее падение акций со времен выхода на IPO (первичное размещение на бирже) в сентябре 2017 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Акционеры и инвесторы разочаровались в опубликованном плане развития компании на 2018 год и начали распродажи акций. В итоге за сутки стоимость бумаг финской компании обвалилась на 40 процентов. В отчете компания указала, что чистая прибыль в 2018 году упадет и составит 9-11 процентов от общего объема продаж. Инвесторы назвали подобный отчет «крайне разочаровывающим».



Rovio опубликовала предварительный отчет для инвесторов в четверг, однако официальные комментарии в компании давать отказались. Генеральный директор компании Кати Леворанта пояснила, что они связаны правилами конфиденциальности до 2 марта, когда будет опубликован итоговый годовой документ.



Bloomberg отмечает, что в последние полгода компания столкнулась с резким падением прибыли. Rovio приходится тратить все больше на разработку и поддержку своего главного подразделения, специализирующегося на мобильных играх. Доходы же от других подразделений, например, занимающегося продажами плюшевых игрушек, рухнули на 50 процентов.



При этом опрошенные агентством аналитики полагают, что инвесторы повели себя слишком эмоционально. Эксперты назвали акции Rovio недооцененными примерно на 100 процентов.

