Трамп пообещал, что поддержит меры по ужесточению проверок при продаже оружия

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал, что он поддержит принятие Конгрессом мер по ужесточению контроля за оборотом оружия, в том числе по усилению проверки его покупателей. Он заявил об этом на своей личной странице в сети Twitter спустя неделю после массового убийства в школе в штате Флорида.



"Я решительно буду выступать в поддержку мер всесторонней проверки прошлого [покупателя оружия], с особым упором на психическое здоровье, - написал Трамп. - Поднять возраст [покупателя] и прекратить продажу вооружения для стрельбы очередями! Конгресс настроен в конце концов сделать что-то с этой проблемой - я надеюсь!"



В то же время Трамп в четверг высказался в Twitter в защиту своей идеи раздать оружие специально обученным учителям для защиты учеников от угрозы вооруженного нападения. "Если потенциальный стрелок-психопат будет знать, что в школе находится большое число учителей (и других людей), прекрасно владеющих оружием, которые мгновенно откроют огонь, он никогда не нападет на эту школу, - написал американский президент. - Трусы туда не пойдут - проблема будет решена. Нужен наступательный подход, один лишь оборонительный не сработает!"



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 19 февраля сообщила, что Трамп поддерживает усилия по ужесточению контроля над оборотом оружия в стране. По ее словам, Трамп обсудил с сенатором Джоном Корнином, заместителем руководителя республиканского большинства в Сенате Конгресса США, законопроект, который Корнин и сенатор Кристофер Мерфи представили на рассмотрение Конгресса с целью улучшить федеральную систему проверки уголовного прошлого тех, кто хочет приобрести огнестрельное оружие.



Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики после бойни, учиненной 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этой школы - 19-летний Николас Круз, в прошлом лечившийся в психиатрической клинике, - открыл в школе стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

