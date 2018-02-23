Минздрав хочет запретить невакцинированным детями посещать школы и садики

Министерство здравоохранения выступает за запрет посещать школы и детские сады невакцинированным детям. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита. "Мы предлагаем вариант, который предполагает запрет посещения невакцинированным ребенком дошкольных и школьных учебных заведений", - сказал он.



Курпита также отметил, что с учетом появления в новом законе об образовании возможности получения среднего образования альтернативными способами, вариант с запретом посещения невакцинированным детям школ не лишает родителей права не вакцинировать своего ребенка, однако он уменьшает риск распространения инфекций.

