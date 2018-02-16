Российский беспилотный самосвал испытали в Марокко

Российская компания VIST Robotics отчиталась об успешных испытаниях беспилотного карьерного самосвала в Марокко, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Instagram.



Тесты проводились на специальном полигоне неподалеку от города Касабланка. Площадка была оборудована специально для "обкатки" новых технологий, созданных этой компанией, входящей в "ВИСТ Групп", пишет Autonews.



Как сообщается, карьерный самосвал с полностью автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту, а также совершил имитацию разгрузки.



VIST Robotics в 2013 году впервые продемонстрировала автономный самосвал на базе "БелАЗа" грузоподъемностью 130 тонн, способный двигаться по заданным программой траекториям и призванный уменьшить риск для человека при работе в труднодоступной местности и в местах с опасными условиями эксплуатации.



С 2015 года "ВИСТ Групп" в сотрудничестве с компанией Cognitive Technologies ведет разработку автопилота для грузовиков "КамАЗ". На данный момент прототипы уже умеют самостоятельно обходить препятствия, пропускать пешеходов, двигаться в колонне и справляться со сложными поворотами, сообщает издание.



В настоящее время максимальная скорость карьерного самосвала с автономным управлением не превышает 40 км/ч. Основные испытания автономного грузовика проходят на закрытом полигоне в подмосковном Ногинске. Первые дорожные испытания планируется начать после 2018 года.





