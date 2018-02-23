"Укрзализныця" пустит 13 дополнительных поездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила курсирование 13 дополнительных поездов на следующий месяц



Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".



В ведомстве отметили, что уже предлагают пассажирам планировать поездки к Международному женскому дню.



В связи с этим, к ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева до Ивано-Франковска, Черновцов, Жмеринки и Хмельницкого.



В общем уже назначено 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити".

