МИД Китая опроверг информацию о драке за "ядерный чемоданчик" Трампа в Пекине

Просочившаяся в СМИ информация о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре прошлого года якобы имела место стычка между сотрудниками китайской и американской служб безопасности за "ядерный чемоданчик", полностью не обоснована. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.



"Информация об этом не соответствует действительности", - сказал он. Чиновник отметил, что компетентные органы американской стороны "прояснили данный вопрос". Дипломат подчеркнул, что прошлогодний визит американского лидера в Китай "увенчался абсолютным успехом".



Как сообщил в минувшее воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов в ноябре едва не подрались с представителями служб безопасности Китая из-за "ядерного чемоданчика" Трампа. По данным портала, инцидент произошел во время посещения президентской делегацией Дома народных собраний в центре китайской столицы. Один из агентов Секретной службы, который отвечает за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, якобы попытался вместе с остальными членами делегации пройти в здание китайского парламента, однако его остановили представители службы безопасности. После этого он позвал Келли, который велел агенту проследовать вместе со всеми.



Тогда, как утверждал Axios, Келли схватил за руку представитель китайской службы безопасности, а тот в ответ резко его оттолкнул. Агент с "ядерным чемоданчиком" вслед за этим также отпихнул китайского стража порядка и даже повалил его на пол. Позже представители властей КНР принесли извинения Вашингтону, попросив не предавать огласке этот досадный инцидент, сообщал Axios.



"Ядерный чемоданчик" представляет собой черную сумку, в которой содержатся секретные коды, при помощи которых президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Сотрудник Секретной службы, отвечающий за транспортировку этих кодов, обязан в любой момент времени находиться рядом с президентом.

