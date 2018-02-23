Киев не вернет деньги ЕС за пограничные проекты

Киев не вернет деньги ЕС за пограничные проекты

Украина не будет возвращать Евросоюзу восемь миллионов евро, которые не были использованы для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в пятницу, 23 февраля.

"Это случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро", - отметила она.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что ЕС сможет недодать эту сумму в будущих программах для Украины. "Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах и тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС.

"Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений…Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается", - добавила Климпуш-Цинцадзе.