Киев не вернет деньги ЕС за пограничные проекты

Украина не будет возвращать Евросоюзу восемь миллионов евро, которые не были использованы для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в пятницу, 23 февраля.



"Это случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро", - отметила она.



Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что ЕС сможет недодать эту сумму в будущих программах для Украины. "Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине", - отметила Климпуш-Цинцадзе.



Она добавила, что практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах и тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС.



"Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений…Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

