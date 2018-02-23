Савченко предрекла большую войну

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что через четыре-пять лет в Европе может вспыхнуть большая война. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала ZIK на вопрос о будущем Донбасса. По мнению Савченко, миротворческая миссия на востоке Украины не позволит закончить вооруженное противостояние на Донбассе.



При этом конфликт будет только разрастаться. «Года через четыре, максимум — пять, нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — сказала Савченко.



Альтернативой такого развития событий депутат видит в смене власти в Украине и в России и «другие непредсказуемые пути».

