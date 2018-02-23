Ученые приступили к созданию роботов с интеллектом умерших людей

Шведские изобретатели задумали создать цифровые копии умерших людей. В дальнейшем планируется создать роботов, внешне похожих на усопших, сообщает издание Dagen.



В настоящее время похоронное бюро Fenix ищет добровольцев, которые бы согласились, чтобы ученые воссоздали образы их умерших родственников.



На первоначальном этапе планируется с помощью искусственного интеллекта воссоздать голос умершего, научив компьютерную программу отвечать на элементарные вопросы вроде организации похорон. В дальнейшем, программа голосом почившего родственника будет отвечать на простые вопросы о погоде и окружающем быте.



Изобретатели говорят, что лет 30 назад у родственников не было иной возможности вспомнить близких, кроме как просмотрев несколько фотографий. Сегодня благодаря искусственному интеллекту появится возможность немного поговорить с компьютерной программой, представляя перед собой умершего.

