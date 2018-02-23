Москаль: первая должна просить прощения Супрун

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в ответ на требование премьер-министра Владимира Гройсмана извиниться за оскорбления в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, заявил, что "первая должна попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье".



Об этом Москаль написал на своем сайте.



"Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена "любезностями" между мной и г-жой Супрун через венгерскую вакцину от кори, – заявляет Геннадий Москаль.



Он говорит, что его высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. "Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: "Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены вследствие распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации". При этом кодекс не регламентирует, каким именно должен быть ответ – эмоциональной, нейтральной или какой-то другой. Ответ формирует тот, чьи права нарушены. Пункт 3 этого же кодекса указывает: "Негативная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое ее распространило, не докажет противоположного", - отмечает он.



Москаль говорит, что Супрун распространила через средства массовой информации заявление, в котором коснулась лично губернатора. По ее словам, по данным Москааля Закарпатье получают 8 тысяч доз от Венгрии, но "их должным образом не растаможили и они какбудто контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы".



Москаль подчеркивает, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии на Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. "После растаможки вакцину передали по районам области и начали прививать детей. На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, что облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения Украины", - пишет он.



И добавляет, что обнародованная госпожой Супрун информация о "контрабандную вакцину, которую врачи не хотят использовать", является негативной и недостоверной.



"В соответствии с пунктом 4 статьи 277 Гражданского кодекса Украины, опровержение недостоверной информации осуществляется лицом, которое распространило информацию. Такого опровержения госпожа Супрун, к большому сожалению, не сделала. Поэтому мои высказывания на сессии областного совета, – это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины", - заметил Москаль.



Он говорит, что ответил тем способом, каким посчитал нужным. "Если госпожа Супрун считает, что задеты ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям. Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". А потому первая должна попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если его извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, буду молчать и я", - резюмировал губернатор.

