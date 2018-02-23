Вымираем героически. Типа за Отечество...
...Это получился далеко не лирико-праздничный, а вполне себе героико-эпический, извините, срач на полях информационных сражений. Как и должно было бы, наверное, быть, если бы Вова Вятрович по кличке «Альцгеймер» не спровоцировал отмену праздника – Дня защитника Отечества 23 февраля – и перенос его на более расово правильное время. Но сражение, по ходу, все равно случилось. По старой памяти. И касалось оно жертв и героев войны за идеалы майдана (благо все по датам близко), наш европейский выбор и против «Мордора». А война же, она у нас ужасно непредсказуемая.
Потому что с недавних пор третья мировая, хоть и гибридная. Как так? А очень просто: пошел «херой» воевать против «сепаров», «ваты» и «колорадов», но по пути подкрепился чем-то несвежим и умер. На очкоместе в виде коряво выструганной дыры в клозете типа «нужник». От опустошительного дизентерийного поно… пардон, недержания. Или полной грудью подышал одним спертым братским воздухом в недостроенном холодном блиндаже с побратимами, норовящими вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость, и пошел коростой и гнойными прыщами. А то и вообще «тубзик» (так нежно романтики войны за «наш Донбасс» тоже называют кондовый туберкулез) или корь, или грипп заработал. И отправился домой, в напрочь защищенную страну. Но не самостоятельно. И даже не всегда в сопровождении натужно скорбного и печального местного военкома, вынужденного по долгу службы сообщать родным, почему сын попал на кладбище. Военные же не желают сообщать, что сына убила не пуля, а отсутствие элементарных лекарств. Или паленая водка, которой пытаются согреться в упомянутом выше блиндаже с побратимами и «тубзиком». А раз так, то армейские интенданты или какие другие тыловики-снабженцы и финансисты военкомам положенных на захоронение «хероя» денег не дают – они им самим нужны, и у них самих дети подрастают, новые «ламборджини» слезно требуя. Поэтому списывают хероических мертвячков не небоевые потери, а то и вообще на бытовуху, за что деньги не положены. Ну, а не положены «хероям», то нечего и родных баловать...
К чему я все это говорю? Да к тому, что хоть 23 февраля и не праздник, а настроение боевое у некоторых обнаружилось еще накануне. Ибо страна и люди таки ведут войну. Не знаю, как за Донбасс и Крым, а вот за собственное выживание – точно! И очень надеются на победу, не дожидаясь 14 октября (это теперь, по Вятровичу, день защитника). А это значит, что все мы защитники. Отечества. В себе и вокруг себя. С праздником, товарищи и господа. И даже панове, если кто из них не против...
Но вернемся к боевому настроению. Что такое война в Донбассе по сравнению с баталиями, которые ведут настоящие защитники Отечества по всей площади несчастной, но защищенной страны? Тьфу, да и все. А вот за пределами Донбасса герои, так герои!
К чему я все это говорю? Да к тому, что хоть 23 февраля и не праздник, а настроение боевое у некоторых обнаружилось еще накануне. Ибо страна и люди таки ведут войну. Не знаю, как за Донбасс и Крым, а вот за собственное выживание – точно! И очень надеются на победу, не дожидаясь 14 октября (это теперь, по Вятровичу, день защитника). А это значит, что все мы защитники. Отечества. В себе и вокруг себя
Аккурат в преддверии запрещенного Дня защитника и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о еще одной эпохальной «пэрэмоге». По ее словам, в пятницу, 23 февраля, Украину наконец-то завалят вакциной против кори. Импортного образца. И что отрадно, вакцины, а не кори. «Вакцины должны приехать в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. ...В конце мая будут еще дополнительные вакцины и еще в октябре. То есть на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз, и думаю, что вакцины хватит», – радостно с праздничным акцентом отрапортовала «Доктор Смерть» гражданам страны, в которой она служит и которая при ней так успешно загибается от целого ряда эпидемий. Но корь тут – красавица, так сказать, королева морга. Только в течение 12-18 февраля сего года корью заболели 827 человек. А с начала года от осложнений из-за кори умерло 6 человек – 4 детей и 2 взрослых.
Сколько умерло в прошлом году – тайна. Практически государственная. Сообщать нельзя, а то Путин нападет. Но кое-что все же известно: по состоянию, например, на 1 ноября 2017 года в Украине корью заболел 2381 человек. Это в 70 раз больше, чем в 2016 году. Из всего числа людей, которые заболели корью, 1804 – это дети до 17 лет. Они и умирают. Но и взрослые не отстают, хотя борьба и продолжается. И сколько еще умрет, тоже неизвестно. Потому что Супрун-то расстаралась: вакцины будут 23 февраля, но окончательно и массово прибудут только в мае и в октябре. Наверное, к новому Дню защитника. Плюс надежда Ульяны, видимо, на то, что тогда можно будет на вакцине и сэкономить. Потому как заболевшие успешно вымрут...
При этом сердобольная «Доктор Смерть», рьяно выполняющую главную свою задачу – «украинцев должно быть меньше и побыстрее», – еще и выразила недовольство: мол, находятся сволочи, которые мешают ей в режиме медицинского геноцида утилизировать «человеческий излишек». Просто в Украине есть регионы, которые не захотели вымирать и у которых нашлись страны-соседи, готовые в этом желании помочь. Например, Закарпатье, страшно разозлившее Супрун. «Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор Геннадий Москаль нам сообщили, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать, и мы им передали дозы», – набросилась она на провенгерских ослушников. Не желающих к тому же учить украинский язык.
Короче, «ффтопку их», решила Супрун. Но вот тут-то и началась война. Настоящая! Куда там Донбассу с прыщами, коростой и ростом суицидов. На прю вышли государственные люди. Конкретно – губернатор Закарпатья Геннадий под явно чуждой Супрун фамилией Москаль. Он не просто вышел, а проявил себя как настоящий государственный муж, боец и даже диагност.
На таможне все растаможено. Это что за ебан...я? ...Ну нет слов... Может, еще какой-то врач поставит ей диагноз. Я поставил ей человеческий диагноз. Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?», – излил свою точку зрения закарпатский губернатор. А потом на персональном сайте высказал сокровенное желание
«На таможне все растаможено. Это что за ебан...я? ...Ну нет слов... Может, еще какой-то врач поставит ей диагноз. Я поставил ей человеческий диагноз. Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?», – излил свою точку зрения закарпатский губернатор. А потом на персональном сайте высказал сокровенное желание: специально для Супрун «заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке».
Это он, конечно, зря. И на кого?! Супрун же – американка. И сам этот факт многим говорит, что она безгрешна и несет свет. И деньги. Первой взвилась вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Статья 173 влечет за мелкое хулиганство наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн.) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Что решит судья, если такое обращение таки будет?», – сообщила Иванна человеку, который, между прочим, генерал. Милицейский, но говорят, хороший, и смерти в лицо смотрел не из-за чиновничьей трибуны. Может, потому и людей жалеет...
Затем подсуетился замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, некогда тоже работавший военным губернатором в Донбассе. Он вообще призвал уволить генерала Москаля. Во-первых, обидел стратегическую партнерку-американку, во-вторых, ему, Туке, самому хочется в кресло главы Закарпатской облгосадминистрации. Там такой патриотизм можно продемонстрировать, что Путин и венгры позеленеют. А мошну свою как набить!
Не подкачали и соратницы Иванны и Ульяны в Верховной Раде, где есть межфракционное объединение, созданное по гендерному признаку. То есть нардепско-женское, в котором рулит некто Мария Ионова, лучшая подружка первого вице-спикера Ирины Геращенко, которая сама страдала в зоне уже отмененной АТО. Ионова же отлично знает (Ира ей показывала), что как только подруга едет в зону АТО Родину защищать, так сразу покрывается пятнами и сыпью – это у нее реакция на сепаров такая, подлый организм что-то знает. Так вот дамы с мандатами тоже набросились на генерала.
И, в конце концов, сдался даже вальяжно-демократичный волооко-нежный премьер Вова Гройсман. Он, конечно, на прежнем месте работы на винницком рынке, где постигал азы евроинтеграции и евротолерантности в спорах с рубщиками мяса и туалетными уборщиками, слышал и не такое, что вырвалось из уст генерала. Но тут американка, помогает – это главное! – изводить больных и пенсионеров, экономя и госбюджет и Пенсионный фонд, то да се. Короче, призвал Вова Гену извиниться. Немедленно! И публично! «Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины», – написал Гройсман на своей странице в «Facebook». И я уже вижу эту картину. Это посильнее «Фауста» Гете однозначно...
Пока ситуация шаткая, фифти-фифти. Цаплиенко говорит, что есть кому воевать, Москаль вообще спасает от смерти и будущих новобранцев, и отслуживших, и только главный военный прокурор Анатолий Матиос обнадеживает «евроинтеграторов». По его словам, сказанным еще в октябре 2017-го, победа-то, конечно, будет за нами, но и потери в АТО есть. И страшные
...Но вернемся к отмененному Дню защитника. Если в честь Ульяны нагнут генерала, а она, Ульяна, продолжит свою работу, страна (она же Отечество) в надежных руках. И в Донбассе победит. Всех! И чужих и, что немаловажно, своих. Известный (кому?) типа «военный» журналист Андрей Цаплиенко уже готовит общественность к тому, что отмена АТО и передача руководства операцией Объединенных сил в Донбассе Генштабу ВСУ может пойти лишь на пользу. Ибо войска могут начать воевать. И именно украинские военные, уверен журналист, кстати, друг Иры Геращенко, как и она сидящий в уютном месте, способны принести мир на «оккупированные территории». Доблестные наследники древних шумеров в украинской военной форме, утверждает Цаплиенко, выполнят любое задание от командования. Их, главное, поставить на ноги. «Поставят готовиться к миротворческой миссии – значит, будут готовиться, поставят идти вперед – значит, пойдут, поставят стоять на линии разграничения – значит, будут стоять. Все-таки это армия, а не группа неуправляемых подразделений», – обнадежил Андрей, любящий «хероически» бравировать в победной униформе.
И вот же что, повторяю, главное – надо, чтобы было кому воевать и защищать. Несмотря на Улю Супрун, Ваню Кактотам-Цинцадзе и Иру Геращенко, которым надо излишек укров все же утилизировать, несмотря ни на что, а то деньги на реформы не дадут и безвиз отнимут. И пока ситуация шаткая, фифти-фифти. Цаплиенко говорит, что есть кому воевать, Москаль вообще спасает от смерти и будущих новобранцев, и отслуживших, и только главный военный прокурор Анатолий Матиос обнадеживает «евроинтеграторов». По его словам, сказанным еще в октябре 2017-го, победа-то, конечно, будет за нами, но и потери в АТО есть. И страшные. «Я сейчас хочу отметить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до нынешнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, пропало 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных утерь, то есть не от боевых действий». Ну, тубзик там, суициды, корь, дизентерия, грипп, чума, холера, ненависть к врагу и прочее и прочее, что ведет и армию, и породивший ее народ к искомой реформаторами цифре...
А если позволить Супрун и иже с ней впредь завозить лекарства тогда, когда они уже не нужны, потому что больные умерли, то дело утилизации населения должно пойти еще быстрее. И таки вымрут все! Вот тогда и не до защиты Родины будет всем. А когда она совсем обезлюдеет, придут новые хозяева. И вот они ничего защищать и не будут, а со всеми договорятся. С Путиным ли, с кем-то иным – не важно. Вот это и будет подлинный праздник защитника Отечества в новом прочтении: нет Отечества – не нужны и защитники. Так что вымираем, вымираем поскорей, не мешаем Ульяне, как какой-то нарванный Москаль, выполнять свою работу и приближать праздник...
...Вот где-то так. Путано, но расово правильно. А тех, кто меня понял, все равно с праздником еще сегодня...