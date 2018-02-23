Вымираем героически. Типа за Отечество...

...Это получился далеко не лирико-праздничный, а вполне себе героико-эпический, извините, срач на полях информационных сражений. Как и должно было бы, наверное, быть, если бы Вова Вятрович по кличке «Альцгеймер» не спровоцировал отмену праздника – Дня защитника Отечества 23 февраля – и перенос его на более расово правильное время. Но сражение, по ходу, все равно случилось. По старой памяти. И касалось оно жертв и героев войны за идеалы майдана (благо все по датам близко), наш европейский выбор и против «Мордора». А война же, она у нас ужасно непредсказуемая.



Потому что с недавних пор третья мировая, хоть и гибридная. Как так? А очень просто: пошел «херой» воевать против «сепаров», «ваты» и «колорадов», но по пути подкрепился чем-то несвежим и умер. На очкоместе в виде коряво выструганной дыры в клозете типа «нужник». От опустошительного дизентерийного поно… пардон, недержания. Или полной грудью подышал одним спертым братским воздухом в недостроенном холодном блиндаже с побратимами, норовящими вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость, и пошел коростой и гнойными прыщами. А то и вообще «тубзик» (так нежно романтики войны за «наш Донбасс» тоже называют кондовый туберкулез) или корь, или грипп заработал. И отправился домой, в напрочь защищенную страну. Но не самостоятельно. И даже не всегда в сопровождении натужно скорбного и печального местного военкома, вынужденного по долгу службы сообщать родным, почему сын попал на кладбище. Военные же не желают сообщать, что сына убила не пуля, а отсутствие элементарных лекарств. Или паленая водка, которой пытаются согреться в упомянутом выше блиндаже с побратимами и «тубзиком». А раз так, то армейские интенданты или какие другие тыловики-снабженцы и финансисты военкомам положенных на захоронение «хероя» денег не дают – они им самим нужны, и у них самих дети подрастают, новые «ламборджини» слезно требуя. Поэтому списывают хероических мертвячков не небоевые потери, а то и вообще на бытовуху, за что деньги не положены. Ну, а не положены «хероям», то нечего и родных баловать...



К чему я все это говорю? Да к тому, что хоть 23 февраля и не праздник, а настроение боевое у некоторых обнаружилось еще накануне. Ибо страна и люди таки ведут войну. Не знаю, как за Донбасс и Крым, а вот за собственное выживание – точно! И очень надеются на победу, не дожидаясь 14 октября (это теперь, по Вятровичу, день защитника). А это значит, что все мы защитники. Отечества. В себе и вокруг себя. С праздником, товарищи и господа. И даже панове, если кто из них не против...



Но вернемся к боевому настроению. Что такое война в Донбассе по сравнению с баталиями, которые ведут настоящие защитники Отечества по всей площади несчастной, но защищенной страны? Тьфу, да и все. А вот за пределами Донбасса герои, так герои!



К чему я все это говорю? Да к тому, что хоть 23 февраля и не праздник, а настроение боевое у некоторых обнаружилось еще накануне. Ибо страна и люди таки ведут войну. Не знаю, как за Донбасс и Крым, а вот за собственное выживание – точно! И очень надеются на победу, не дожидаясь 14 октября (это теперь, по Вятровичу, день защитника). А это значит, что все мы защитники. Отечества. В себе и вокруг себя

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