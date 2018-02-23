Юнкер признал конфликт между Еврокомиссией и властями Польши

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду признал наличие конфликта между исполнительной коллегией Евросоюза и правительством Польши относительно приведения национального законодательства в области судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза.



"Это конфликт между Еврокомиссией и правительством Польши. И мы решим эту проблему", — сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.



При этом Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия не находится в конфликте с польским народом.



Ранее он заявлял, что позиция Польши в вопросе приведения национального законодательства в области судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза эволюционирует положительно. По словам Юнкера, Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.



Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.



В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша за три месяца решит проблемы с судебной реформой.

