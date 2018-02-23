Коломойского допросили по делу о махинациях в Приватбанке

Следствие допросило одного из бывших акционеров украинского Приватбанка бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в банке, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



Нацбанк Украины ранее сообщил, что детективное агентство Kroll подтвердило использование Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри Приватбанка, которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке.



"Игорь Валерьевич (Коломойский) был допрошен в посольстве Украины", — сказал Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.



По его словам, по делу Приватбанка также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители Приватбанка, подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман.

