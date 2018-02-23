СБУ хочет закрыть Россотрудничество

Служба безопасности Украины имеет претензии к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничества). Об этом на брифинге в пятницу, 23 февраля, сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко, сообщает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что СБУ неоднократно предлагала СНБО внести Россотрудничество в санкционный список.



"Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список", - заявил Кононенко.



По его словам, СБУ неоднократно обращалась в СНБО на протяжении 2016-2017 годов, но письма были оставлены без рассмотрения. Кононенко заявил, что лично обсуждал эту ситуацию с секретарем СНБО Александром Турчиновым.



"Мы пришли к согласию, что мы создадим совместную группу, которая займётся этим вопросом", - отметил замглавы СБУ.

