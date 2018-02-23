"Динамо" сыграет с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы
Соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА будет итальянский клуб "Лацио".
Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.
Матчи состоятся 8 и 15 марта.
Интересно, что "Шахтер" в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала противостоит другому римскому клубу "Рома". После победы "горняков" 21 февраля в Харькове со счетом 2:1 судьба этого противостояния решится 13 марта в Риме.
Источник: Интерфакс-Украина
17:02