"Динамо" сыграет с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы

Соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА будет итальянский клуб "Лацио".



Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.



Матчи состоятся 8 и 15 марта.



Интересно, что "Шахтер" в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала противостоит другому римскому клубу "Рома". После победы "горняков" 21 февраля в Харькове со счетом 2:1 судьба этого противостояния решится 13 марта в Риме.

