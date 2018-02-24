В субботу ожидается значительное похолодание

В Украине в субботу, 24 февраля, погоду будет определять холодная и влажная воздушная масса, ожидается небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер северо- восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-15° мороза (в Сумской, Харьковской и Луганской областях 16-21°), днем 5-11° мороза; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 5-10°, днём 3-8° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.



В Киеве 24 февраля небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 февраля самая высокая температура днем была 15,8° в 1990 году, самая низкая ночью -20,3° в 1932 году.



В Украине в воскресенье, 25 февраля, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-18°, в северных областях и Карпатах 17-22° мороза, днем 9-14° мороза; в южных областях и Закарпатье ночью 7-12°, днем 3-8° мороза (в Крыму ночью 0-6 мороза, днем около 0).



В Киеве 25 февраля ожидается холодная погода, без существенных осадков, температура ночью 17-19°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

