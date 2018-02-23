СМИ: задержаны подозреваемые во взрыве у Эспрессо

Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении теракта у телеканала Эспрессо в октябре прошлого года. Еще несколько подозреваемых находятся в России, сообщает издание Insider со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.



"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов находятся на территории РФ", - сказал собеседник издания.



Отметим, еще в ноябре СБУ просила помочь в расследовании взрыва у телеканала Эспрессо, в результате которого был ранен народный депутат Игорь Мосийчук.



Напомним, взрыв возле телеканала Эспрессо, когда оттуда выходил Мосийчук, прогремел вечером 25 октября 2017 года. В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.

