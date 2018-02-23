«Интер» покажет фильм о Петре Толочко, который доказал, что в 10 веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы

«Интер» покажет фильм собственного производства об академике Петре Толочко, который доказал, что в 10 веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы. Петр Толочко 30 лет возглавлял Институт археологии, написал сотни трудов и десятки книг. Научная деятельность Петра Петровича посвящена исследованию истории Киевской Руси. В общей сложности 15 лет академик провел в археологических экспедициях. Он возродил археологию древнего Киева, которая в силу разных причин, в том числе после репрессий 30-х годов, была полностью уничтожена. Петр Толочко установил возраст Киева. Благодаря его настойчивости, умению отстаивать свою позицию на самом высоком уровне, было определено, что Киеву 1500 - на 200 лет больше, чем принято было тогда считать. Толочко опроверг утверждения некоторых ученых, что в десятом веке киевляне жили в землянках. Он окончательно доказал: в то время Киев был богатым и сильным городом, превосходящим в развитии многие европейские столицы.



21 февраля известному украинскому историку, археологу, академику Петру Петровичу Толочко исполняется 80 лет. К юбилею знаменитого ученого телеканал "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства "Петр Толочко. Учебник истории" - в воскресенье, 25 февраля, в 21:30.



«Петр Толочко знает о нашем прошлом гораздо больше, чем мы сами. Это ученый, который является настоящим историком. Его труды, его выводы и открытия опираются на археологические исследования. Археология не интерпретирует действительность. Археология - это сама действительность. Ее невозможно извратить. Петр Толочко всю жизнь занимался историей, а теперь вынужден ее защищать, тем самым сохраняя ее для нас. Такие, как он, не дают временщикам уничтожить идентичность нашего народа, сохраняют понимание того, что нашей Родине тысячи лет и вся эта история - огромное достояние миллионов и миллионов людей на огромной территории. Петр Петрович достоин того, чтобы о нем знали. Чтобы знали, что есть такие люди в наше время. Мы хотим рассказать об этом уникальном человеке, поздравить его с 80-летием и пожелать долгих лет жизни», – говорит один из авторов фильма, главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин.



Ученый с мировым именем Петр Толочко мог эмигрировать за рубеж еще во времена Советского Союза. И сегодня он получает предложения уехать в Европу, где ему могут обеспечить комфортную и безбедную жизнь. Но его жизнь и его работа связаны с Украиной.



«У меня была возможность уехать, но я этого не сделал и не сделаю, - говорит академик Петр Толочко. - Потому что вся моя жизнь здесь, в Киеве».



Коллеги и знакомые Петра Толочко говорят, что всю жизнь ему приходилось нелегко: он вынужден был доказывать и защищать свою позицию, держать удары судьбы, но это только закаляло его и подталкивало идти вперед.



«Я не могу согласиться с тем, что сегодня в Украине сносятся памятники прошлым героям, - говорит Петр Петрович. - И стираются с киевской топонимики их имена, улицы, бульвары. Но люди же это делают. И ломают через колено таких, как я, и мне подобных. Я этого принять не могу. И когда мне заявляют, что я не люблю Украину, мне слышать это даже не столько смешно, сколько больно. В моей последней книге я рассуждаю над проблемами патриотизма, о котором не кричат с трибун. Это интимное чувство. Это такое глубинное чувство, которое роднит тебя корнями с этой почвой, с этой землей».



В документальном проекте с глубоким уважением и теплотой о Петре Толочко и его выдающихся работах говорят известные ученые: академик Национальной академии наук Украины Виктор Барьяхтар; профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Исаак Трахтенберг; украинский архитектор, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса Скорик и другие.



«Считаю, такой фильм необходим миллионам людей, и не только в Украине, потому что он - об уникальном нашем современнике, который сохраняет для всех нас нашу настоящую историю, - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. - Нужно знать таких людей, как Петр Петрович Толочко, нужно узнавать их в лицо. Именно такие люди должны быть настоящими медийными персонажами, на них нужно равняться. Его жизнь - это служение Родине. Мы все благодарны академику Толочко за нашу тысячелетнюю историю, за наш древний и настоящий Киев».



Смотрите документальный проект "Петр Толочко. Учебник истории" 25 февраля в 21:30 на телеканале "Интер" (эфирный промо-анонс).



Кроме того, сегодня, 21 февраля, в день рождения Петра Петровича Толочко, в программе "Утро с "Интером" вышел сюжет, посвященный известному ученому.

