Кредит с просрочками в 2018 году: где взять срочный займ

Различные займы и кредиты – удобные финансовые инструменты, позволяющие заемщикам найти наличные или безналичные средства на улучшение жизненных условий, приобретение автомобиля, покупку техники и т.д. Кредит дает возможность получить деньги сразу – без необходимости много лет копить и отказывать себе во всем необходимом. Но, закредитованность нередко приводит к тому, что из-за небольшой задержки зарплаты или непредвиденных трат возникает опасность просрочки по запланированным платежам.



В чем опасность просрочки?



Погашение кредитов и займов обычно осуществляется в соответствии с графиком – ежемесячно равными суммами. Это удобно для большинства заемщиков. Но иногда непредвиденные обстоятельства приводят к тому, что денег на очередной платеж не хватает. И это чревато серьезными проблемами.



Большинством банковских организаций предусмотрены штрафные санкции за неуплату. Это может быть повышение процентной ставки, отказ в предоставлении каких-либо льгот, начисление пени за просрочку и т.д. Таким образом платить вам все равно придется, но уже с дополнительной комиссией и процентами.



Кроме того, кредит с просрочками приводят к снижению кредитного рейтинга заемщика. Это означает, что в дальнейшем процент отказов при подаче заявок на кредит повышается. Одна незначительная просрочка способна испортить хорошую кредитную историю и привести к тому, что больше никакой банк не даст вам займ.



Что делать при опасности просрочки



Обращаться в банк для получения нового кредита в таком случае – не самое лучшее решение. Скорее всего, вам откажут, так как в Бюро Кредитных Историй содержится информация о наличии у вас кредита. Кроме того, процесс сбора документов и подачи заявки, а также ожидания ответа банка по ней достаточно немалый. Так что, даже если о подготовке документов вы позаботились заранее, в случае отказа у вас просто не останется времени на обращение в другую организацию.



Так как платеж – это обычно небольшая сумма, просто нет смысла брать на себя долгосрочные финансовые организации. Решить проблему поможет быстрый кредит для погашения других кредитов в микрофинансовой организации «ШвидкоГроші».



Быстрый кредит для погашения других кредитов – особенности и преимущества



Система микрокредитования предполагает выдачу краткосрочных займов населению для решения любых возникших проблем. Получить наличными или на карту до 5 000 гривен может каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий постоянный источник дохода. Для первичного оформления заявки и получения денег необходимо обратиться в офис, в последующем все можно сделать через интернет на официальном сайте компании.



Преимущества такого способа кредитования очевидны:



Простота подачи заявки и оформления кредита.



Минимальный пакет документов.



Краткий срок рассмотрения заявки и принятия решения.



Высокий процент одобрения.



Льготные условия оформления и получения для постоянных клиентов.



Взять кредит для погашения других кредитов в «ШвидкоГроші» можно по паспорту и коду налогоплательщика – без каких-либо дополнительных документов, залога или поручителей. Попробуйте и убедитесь сами, в существовании такого простого и удобного решения финансовых проблем!



