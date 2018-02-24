За три года около 24 тысяч человек отказались от гражданства Украины

За три года около 24 тысяч человек отказались от гражданства Украины

Около 24 тысяч человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране, заявила замглавы миграционной службы Украины Татьяна Никитина. Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко в 2017 году лишил гражданства более 5 тысяч человек. Получили гражданство около тысячи человек.

"Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан", — цитирует Никитину в пятницу агентство "Украинские новости".

По ее словам, такое большое число граждан, вышедших из украинского гражданства, связано со сложной экономической ситуацией в стране.

Никитина также заявила, что миграционная служба зафиксировала уменьшение числа иностранцев, желающих получить гражданство Украины.