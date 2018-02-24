На Украине к началу следующей недели похолодает еще больше

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять холодный и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных, центральных, Житомирской и Одесской областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью -13-18°, в Черниговской и Сумской областях до -21°, днем -8-13°. В южной части и на Закарпатье ночью -6-11°, днем -2-7°; в Карпатах ночью -18-23°, днем -13-18°.



В Киеве – холодная без существенных осадков погода; температура ночью -15-17°, днем -10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была +15,5 в 1990 году, самая низкая ночью -20,7 в 1917 году.



26 февраля ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью -17-22°, на севере Левобережья и в Карпатах до -25°, днем -9-14°. В южной части и на Закарпатье ночью -11-16°, днем -4-9°. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью -17-19°, днем -10-12°. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о продолжении выпадения осадков в ближайшие дни. Так, на территории южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей снег продолжится до конца суток 24 февраля. Количество осадков в этих областях составит 1-6 мм (в Киеве до 3 мм), высота снежного покрова вырастет на 3-8 см (в Киеве - на 3-5 см).



До полуночи снег прекратится в Киевской и Черкасской областях, а также в Киеве. До 08.00 воскресенья, 25 февраля, снег будет идти на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области.

