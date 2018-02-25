Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру". "Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. Семьдесят пять процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет?

Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?" — спрашивает он.



Политик уверен, что к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита. При этом Кучма отметил, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.



Кроме того, как отметил экс-глава государства, на завершившейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках". "Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", — считает он.



Ранее Кучма выражал сожаление о том, что в законе о реинтеграции Донбасса, подписанном Петром Порошенко, нет упоминания о Минских соглашениях, а также назвал принятый документ политическим.

