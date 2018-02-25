ДНР: закон о реинтеграции Донбасса повлияет на развитие диалога

Вопрос принятия Киевом закона о реинтеграции в Донбассе планируется обсудить на ближайшей встрече Контактной группы в Минске, заявил в субботу журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Денис Пушилин.



Президент Украины Петр Порошенко в минувший вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".



МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.



"Ближайшая встреча в Минске, возможно, позволит поставить некоторые приоритеты в дальнейшем переговорном процессе, но то, что принятие этого закона повлияет на дальнейшее развитие диалога, — это факт. Но давайте дождемся ближайшей встречи в Минске, тогда станет гораздо ясней", — сказал Пушилин.



Он отметил, что этот закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения, ситуация обостряется".

