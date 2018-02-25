СБУ обвинила спецслужбы России в попытке взорвать "Украину"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко. Утверждается, что диверсию якобы должен был осуществить россиянин Давид Пономарев вместе с сообщниками.

По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.



Кроме того, Кононенко заявил, что украинским спецслужбам удалось сорвать операцию по поджогу здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде. Это, по его словам, заставило российские спецслужбы искать исполнителей среди граждан Евросоюза, которым в результате удалось совершить атаку.



Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал заявления СБУ провокацией. По его словам, Киев специально нагнетает обстановку и формирует образ внешнего врага в преддверии президентских выборов.



СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.



Строительство крейсера "Украина" началось в 1984 году. В 1993-м корабль выведен из состава ВМФ России и передан ВМС Украины. В 1996 году проект заморозили из-за отсутствия финансирования. Петр Порошенко в 2017-м подписал указ о демилитаризации корабля. Власти планируют снять вооружение и продать оставшиеся части крейсера.

